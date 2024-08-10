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МОЗ затвердило 8 членів наглядової Ради для контролю відновлення лікарні «Охматдит»

12:18, 10 серпня 2024
МОЗ затвердило перших учасників наглядово-ревізійної Ради після скандалу з тендером на відновлення «Охматдиту».
МОЗ затвердило 8 членів наглядової Ради для контролю відновлення лікарні «Охматдит»
Джерело фото: ukrinform
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Міністерство охорони здоров'я України оголосило про затвердження перших восьми членів наглядово-ревізійної Ради, створеної після скандалу навколо тендеру на відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Згідно з наказом міністерства, до складу Ради увійшли представники благодійних організацій, міжнародних проектів, дипломатичних установ, а також представники МОЗ та «Охматдиту». Серед них:

  • Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку ООН в Україні;
  • Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя ЮНІСЕФ в Україні;
  • Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні;
  • Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ «Національна енергетична компанія Укренерго»;
  • Назар Купибіда, віцепрезидент з фінансів АТ «Концерн ГАЛНАФТОГАЗ»;
  • Юлія Висоцька, директор ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «ПРАКТИКА»;
  • Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій МОЗ України;
  • Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю НДСЛ «Охматдит».

Рада буде відповідальна за контроль та моніторинг процесів відновлення зруйнованих і пошкоджених будівель лікарні, забезпечуючи прозорість і ефективність використання коштів.

Раніше МОЗ затвердило Положення про Раду з контролю відновлення Охматдиту.

Також МОЗ просило правоохоронців перевірити тендер на відбудову «Охматдиту».

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