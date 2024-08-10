МОЗ затвердило 8 членів наглядової Ради для контролю відновлення лікарні «Охматдит»

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про затвердження перших восьми членів наглядово-ревізійної Ради, створеної після скандалу навколо тендеру на відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Згідно з наказом міністерства, до складу Ради увійшли представники благодійних організацій, міжнародних проектів, дипломатичних установ, а також представники МОЗ та «Охматдиту». Серед них:
Рада буде відповідальна за контроль та моніторинг процесів відновлення зруйнованих і пошкоджених будівель лікарні, забезпечуючи прозорість і ефективність використання коштів.
Раніше МОЗ затвердило Положення про Раду з контролю відновлення Охматдиту.
Також МОЗ просило правоохоронців перевірити тендер на відбудову «Охматдиту».
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