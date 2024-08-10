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В Киеве разоблачили чиновника Госпродпотребслужбы на взятке за сертификаты для работы с пестицидами

12:36, 10 августа 2024
В Киеве чиновник Госпродпотребслужбы пообещал предпринимателю за $2000 выдать сертификаты работникам для работы с пестицидами без прохождения обучения.
В Киеве разоблачили чиновника Госпродпотребслужбы на взятке за сертификаты для работы с пестицидами
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве руководителя Управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы разоблачили на получении взятки в размере 2000 долларов США за содействие в выдаче сертификатов для работы с пестицидами. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным досудебного расследования, руководитель частного общества обратился к подозреваемому с просьбой предоставить информацию об обучении для работников, которые должны были работать с пестицидами. По законодательству, такое обучение является обязательным и завершается тестированием, после которого выдается соответствующий сертификат.

Подозреваемый, занимая руководящую должность, предложил "услугу" за 2000 долларов США, пообещав договориться с работниками ГУ Госпродпотребслужбы о получении сертификатов для 10 работников без прохождения необходимых процедур.

В ходе расследования было зафиксировано два случая получения взятки: первый - 700 долларов США и 27 500 гривен, а затем еще 600 долларов США.

Руководителя задержали после получения денег в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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