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Суд на Волыни оштрафовал депутата сельсовета, требовавшего 800 евро за отсрочку от военной службы

12:54, 10 августа 2024
Чиновнику назначили наказание в размере 42 500 грн штрафа.
Суд на Волыни оштрафовал депутата сельсовета, требовавшего 800 евро за отсрочку от военной службы
Фото: unian
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На Волыни суд оштрафовал депутата сельсовета за вымогательство в 800 евро неправомерной выгоды. Приговор по делу №156/896/24 вынес Иванычевский районный суд.

Депутат Поромовского сельского совета за 800 евро обещал знакомому оформить отсрочку от прохождения военной службы. Чиновнику назначили наказание в размере 42 500 грн штрафа.

Как говорится в приговоре, в марте 2024 к депутату Поромовского сельского совета через знакомого обратился мужчина призывного возраста, который попросил объяснить порядок уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии. Он рассказал чиновнику, что в 2010 году был признан непригодным к военной службе в мирное время и ограничен пригодным в военное время, впрочем, получил повестку и должен 20 марта явиться в ТЦК.

Чиновник встретился с мужчиной в баре, где рассказал, что имеет хорошие отношения с нужными людьми, которые могут сделать последнему отсрочку от призыва на службу во время мобилизации. За свое содействие в разрешении ситуации обвиняемый попросил 800 евро взятки.

16 марта он получил аванс в размере 300 евро, после чего его разоблачили правоохранители.

Депутат сельсовета заключил с прокурором соглашение о признании своей виновности.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 369-2 УК (принятие предложения и получение неправомерной выгоды должностным лицом) и назначил ему 42 500 грн штрафа. Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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