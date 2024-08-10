Михаил Радуцкий заявил, что украинцы могут остаться без медуслуг из-за невыполнения нового закона

Председатель комитета по вопросам здоровья нации Радуцкий рассказал, что парламент принял закон, который не все хотят выполнять, поэтому пациенты могут остаться без медицинских услуг.

Источник фото: sluga-narodu.com

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что руководство Национальной академии медицинских наук Украины не хочет выполнять требования международных партнеров и игнорирует требования нового законодательства, согласно которому с 1 января 2025 года все ведомственные медицинские учреждения должны перейти к единому медицинскому пространству. Иначе они останутся без финансирования, а пациенты - без медицинских услуг.

Чтобы предотвратить это, Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования обратился к премьер-министру, ведь именно правительство утверждает реорганизацию институтов, - сообщил его глава, народный депутат от «Слуги Народа» Михаил Радуцкий.

«На заседании комитета в очередной раз рассмотрели вопрос реорганизации институтов медицинской академии. Учитывая, что руководство НАМНУ игнорирует требования законодательства, решения правительства и рекомендации комитета, и это может привести к прекращению финансирования институтов и оказания медицинских услуг пациентам, направили обращение к премьер-министру», - рассказал Радуцкий.

По его словам, полтора года медицинский комитет проводит регулярные совещания, чтобы помочь институтам НАМНУ вовремя перейти к единому медицинскому пространству.

«Мы привлекли к этому процессу Минздрав и НСЗУ, попросили наших партнеров USAID и Deloitte подготовить юридический анализ особенностей вхождения учреждений Национальной академии медицинских наук в Программу медицинских гарантий, приняли закон, который продлевает до конца года упрощенный период реорганизации учреждений. Однако руководство НАМНУ срывает этот процесс. На этот раз члены президиума академии, которые отвечают за реорганизацию институтов, вообще проигнорировали заседание нашего комитета и ушли во время войны в отпуск», - акцентировал народный депутат.

Радуцкий напомнил, что согласно Бюджетной декларации на 2025 год, со следующего года все медицинские учреждения будут финансироваться исключительно через Программу медицинских гарантий.

Как отметил парламентарий, если руководство НАМНУ не начнет переход институтов к единому медицинскому пространству, то возникнет угроза остановки финансирования учреждений, десятки тысяч пациентов, среди которых раненые военнослужащие, останутся без высокоспециализированной медицинской помощи.

«Чтобы не допустить такой ситуации и катастрофических последствий, мы уже сейчас обратились к премьер-министру. В соответствии с распределением обязанностей именно правительство утверждает реорганизацию институтов», - подытожил Михаил Радуцкий.

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