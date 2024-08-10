Астрономы обнаружили две новые суперземли с помощью спутника

Астрономы открыли две новые надземные экзопланеты, которые потенциально могут содержать воду.

Источник фото: ukrinform

Международная группа астрономов, используя спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), обнаружила две новые экзопланеты класса суперземель - TOI-6002 b и TOI-5713 b. Эти планеты вращаются вокруг звезд типа М-карликов, самых распространенных в нашей галактике, сообщает Phys.org.

В научной статье, где опубликованы результаты этого исследования, отмечается, что новые экзопланеты вдвое больше Земли, но меньше Нептуна, что позволяет отнести их к категории суперземель.

Спутник TESS осуществляет наблюдение за более 200 тысячами звезд, расположенных вблизи Солнца, с целью выявления экзопланет. Сейчас спутник обнаружил более 7 тысяч потенциальных планет-кандидатов, из которых лишь 543 имеют подтвержденный статус.

Открытие TOI-6002 b и TOI-5713 b стало возможным благодаря наблюдениям за изменениями яркости звезд М-карликов. Команда астрономов под руководством Мурада Гачуи из Льежского университета (Бельгия) подтвердила планетарную природу этих объектов с помощью наземной фотометрии, высокоугольных изображений и спектроскопических наблюдений.

TOI-6002 b оказалась в четыре раза массивнее Земли, а TOI-5713 b - на 77% больше нашей планеты. Хотя состав новых экзопланет остается неизвестным, ученые предполагают, что эти космические объекты могут быть каменистыми и потенциально содержать воду.

Эти планеты расположены у внутреннего края пригодной для жизни зоны вокруг своих звезд, что делает их интересными объектами для дальнейших исследований.

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