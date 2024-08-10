Российский видеохостинг RuTube исчез из App Store из-за санкций США

RuTube попал под санкции США.

Видеохостинг RuTube, который российские власти продвигали как альтернативу YouTube, исчез из магазина приложений App Store. Как сообщает Радио Свобода, со ссылкой на Телеграмм-канал RuTube, это стало следствием санкций, наложенных американской компанией, что затруднило доступ пользователей к сервису через мобильное приложение.

«Это (изъятие из App Store, - ред.) стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднен доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение», - говорится в сообщении видеохостинга

С начала августа российские пользователи стали сталкиваются с перебоями в работе YouTube: без использования VPN-сервисов видео загружаются медленно или вообще не загружаются.

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