Потужні зливи та повені залишили Боснію та Герцеговину без зв'язку та електрики – фото наслідків негоди

Сильна злива паралізувала центральні та південні райони Боснії і Герцеговини.

Джерело фото: АР

У ніч на п'ятницю сильна злива вразила центральні та південні райони Боснії і Герцеговини, викликавши масштабні затоплення, блокування доріг та відключення електроенергії. Про це повідомляє Associated Press.

У південних районах країни рятувальні служби повідомили про кількох зниклих безвісти та звернулися до армії та волонтерів за допомогою. У містах Ябланиця і Киселяк зникли електрика та мобільний зв'язок. Рятувальники зазначили, що місто Ябланиця стало повністю ізольованим через перекриті дороги та залізничні лінії.

«Поліція повідомила, що залізниця також перекрита. Наразі ви не можете в’їхати або виїхати з Ябланиці. Стаціонарні телефони працюють, а мобільні не мають сигналу», — зазначили місцеві служби, закликаючи людей уникати виходу на затоплені вулиці.

Нагадаємо, що нині Центральна Європа переживає сильну повінь, викликану зливами. Польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства пішло під воду після того, як через повінь було пошкоджено дамбу на річці Моравка.

У Польщі введено надзвичайний стан через повені. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала країні допомогу з ліквідацією наслідків повені.

Ми писали, що Чехію та Австрію накрили масштабні повені.

Джерело фото: АР

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