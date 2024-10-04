Практика судів
  1. У світі

Потужні зливи та повені залишили Боснію та Герцеговину без зв'язку та електрики – фото наслідків негоди

15:54, 4 жовтня 2024
Сильна злива паралізувала центральні та південні райони Боснії і Герцеговини.
Потужні зливи та повені залишили Боснію та Герцеговину без зв'язку та електрики – фото наслідків негоди
Джерело фото: АР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на п'ятницю сильна злива вразила центральні та південні райони Боснії і Герцеговини, викликавши масштабні затоплення, блокування доріг та відключення електроенергії. Про це повідомляє Associated Press.

У південних районах країни рятувальні служби повідомили про кількох зниклих безвісти та звернулися до армії та волонтерів за допомогою. У містах Ябланиця і Киселяк зникли електрика та мобільний зв'язок. Рятувальники зазначили, що місто Ябланиця стало повністю ізольованим через перекриті дороги та залізничні лінії.

«Поліція повідомила, що залізниця також перекрита. Наразі ви не можете в’їхати або виїхати з Ябланиці. Стаціонарні телефони працюють, а мобільні не мають сигналу», — зазначили місцеві служби, закликаючи людей уникати виходу на затоплені вулиці.

Нагадаємо, що нині Центральна Європа переживає сильну повінь, викликану зливами. Польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства пішло під воду після того, як через повінь було пошкоджено дамбу на річці Моравка. 

У Польщі введено надзвичайний стан через повені. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала країні допомогу з ліквідацією наслідків повені. 

Ми писали, що Чехію та Австрію накрили масштабні повені.

Джерело фото: АР

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалить закон про підвищення податків наступного тижня – що буде у фінальній версії

Військовий збір з зарплат зросте «заднім числом» до 5%.

7 днів на явку до ТЦК – Кабмін вирішив прискорити збір штрафів з ухилянтів

Заочні штрафи на ухилянтів будуть накладати швидше – Кабмін скоротив строки явки до ТЦК.

Заборона підозрюваному на спілкування: хто вправі її визначати

Делегування слідчим суддею детективам і прокурорам виключного права суду визначати осіб, з якими підозрюваному заборонено спілкуватися, порушує Конституцію і Конвенцію – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Податкова служба отримала дані про банківські рахунки українців за кордоном для боротьби з ухиленням від оподаткування – Мінфін

У Мінфіні повідомили про початок обмінів даними про банківські рахунки українців за кордоном для цілей оподаткування.

До законопроекту про підвищення податків заклали засади під економічне бронювання

Розглядаються три моделі економічного бронювання – заступник міністра економіки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Мричко
    Наталія Мричко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Маруліна
    Любов Маруліна
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Богдан Санін
    Богдан Санін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва