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Обрано голову Запорізького районного суду Запорізької області

15:36, 4 жовтня 2024
Суд очолила Інна Громова.
Обрано голову Запорізького районного суду Запорізької області
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В Запорізькому районному суді Запорізької області було проведено збори суддів, на порядок денний яких було внесено питання щодо обрання голови судової установи. Про це повідомляє пресслужба суду. 

За результатами таємного голосування, відповідно до ч. 3 ст. 20 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», головою Запорізького районного суду Запорізької області обрано суддю Інну Громову.

Раніше ми писали, що обрано голову Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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