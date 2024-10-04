Избран председатель Запорожского районного суда Запорожской области

В Запорожском районном суде Запорожской области было проведено собрание судей, на повестку дня которого был внесен вопрос об избрании председателя судебного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По результатам тайного голосования согласно ч. 3 ст. 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», председателем Запорожского районного суда Запорожской области избрана судья Инна Громова.
Ранее мы писали, что избран председатель Орджоникидзевского районного суда Запорожья.
Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.
Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.
Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.
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