Стало известно, когда МВФ вынесет решение о выделении финансирования для Украины

Совет директоров МВФ завершит пятый пересмотр программы EFF для Украины к началу ежегодных заседаний 21-26 октября.

Международный валютный фонд продолжает работу над последним пересмотром программы расширенного финансирования EFF.

Директор МВФ по коммуникациям Джули Козак сообщила, что Совет директоров фонда завершит пятый пересмотр программы EFF для Украины до начала ежегодных заседаний 21-26 октября.

Она напомнила, что 10 сентября сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала о пятом обзоре программы.

«В рамках соглашения EFF, при одобрении нашим Советом, Украина получит доступ к $1,1 млрд. Ожидается, что Рада будет рассматривать пятый обзор к ежегодным заседаниям. Наши ежегодные заседания пройдут с понедельника, 21 октября, по субботу, 26 октября», – отметила директор МВФ по коммуникациям.

По ее словам, к моменту четвертого пересмотра дефицит финансирования Украины на 2025 год прогнозировался на уровне почти $26 млрд.

Козак отметила, что команда МВФ находится в процессе обновления прогнозов в рамках продолжающегося пятого пересмотра.

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