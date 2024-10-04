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Стало відомо, коли МВФ винесе рішення щодо виділення фінансування для України

12:58, 4 жовтня 2024
Рада директорів МВФ завершить пʼятий перегляд програми EFF для України до початку щорічних засідань 21-26 жовтня.
Стало відомо, коли МВФ винесе рішення щодо виділення фінансування для України
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Міжнародний валютний фонд продовжує роботу над останнім переглядом програми розширеного фінансування EFF.

Директорка МВФ із комунікацій Джулі Козак повідомила, що Рада директорів фонду завершить пʼятий перегляд програми EFF для України до початку щорічних засідань 21-26 жовтня.

Вона нагадала, що 10 вересня співробітники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу про пʼятий огляд програми.

«У рамках угоди EFF, за умови схвалення нашою Радою, Україна отримає доступ до $1,1 млрд. Очікується, що Рада розглядатиме пʼятий огляд до щорічних засідань. Наші щорічні засідання відбудуться з понеділка, 21 жовтня, по суботу, 26 жовтня», – зазначила директора МВФ з комунікацій.

За її словами, на момент четвертого перегляду дефіцит фінансування України на 2025 рік прогнозувався на рівні майже $26 млрд.

Козак зазначила, що команда МВФ перебуває у процесі оновлення прогнозів у рамках пʼятого перегляду, який наразі триває.

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