Совет судей проведет заседание 4 октября — какие вопросы рассмотрят

Совет судей рассмотрит вопрос определения даты продления ХХ очередного съезда судей Украины после перерыва.

Источник фото: Совет судей

В Киеве 4 октября состоится заседание Совета судей Украины. В повестку дня предварительно вынесено пять вопросов, сообщили в Совете судей.

Заседание Совета судей Украины начнется в 14 часов в помещении Государственной судебной администрации (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» вела текстовую трансляцию XX съезда судей Украины.

Также мы публиковали решение съезда судей об укреплении независимости судей, защите их профессиональных интересов, обращении в государственные органы и должностные лица.

А еще сообщалось, что съезд судей Украины утвердил в новой редакции Кодекс судейской этики, разработанный по инициативе и при непосредственном участии Совета судей Украины.

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