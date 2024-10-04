Рада суддів проведе засідання 4 жовтня — які питання розглянуть

В Києві 4 жовтня відбудеться засідання Ради суддів України. На порядок денний попередньо винесено п'ять питання, повідомили в РСУ.
Засідання Ради суддів України почнеться о 14 годині приміщенні Державної судової адміністрації (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.
Нагадаємо, «Судово-юридична газета» вела текстову трансляцію XX з’їзду суддів України.
Також ми публікували рішення з’їзду суддів щодо зміцнення незалежності суддів, захисту їх професійних інтересів, звернення до державних органів та посадових осіб.
А ще повідомлялося, що з’їзд суддів України затвердив у новій редакції Кодекс суддівської етики, який був розроблений за ініціативи і за безпосередньої участі Ради суддів України.
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