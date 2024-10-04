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Мощные ливни и наводнения оставили Боснию и Герцеговину без связи и электричества – фото последствий непогоды

15:54, 4 октября 2024
Сильный ливень парализовал центральные и южные районы Боснии и Герцеговины.
Мощные ливни и наводнения оставили Боснию и Герцеговину без связи и электричества – фото последствий непогоды
Источник фото: АР
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В ночь на пятницу сильный ливень поразил центральные и южные районы Боснии и Герцеговины, вызвав масштабные затопления, блокирование дорог и отключение электроэнергии. Об этом сообщает Associated Press.

В южных районах страны спасательные службы сообщили о нескольких пропавших без вести и обратились к армии и волонтерам за помощью. В городах Ябланица и Киселяк исчезли электричество и мобильная связь. Спасатели отметили, что город Ябланица стал полностью изолированным из-за перекрытых дорог и железнодорожных линий.

«Полиция сообщила, что железная дорога также перекрыта. Сейчас вы не можете въехать или выехать из Ябланицы. Стационарные телефоны работают, а мобильные не имеют сигнала», - отметили местные службы, призывая людей избегать выхода на затопленные улицы.

Напомним, что сейчас Центральная Европа переживает сильное наводнение, вызванное ливнями. Польский город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства ушел под воду после того, как из-за наводнения была повреждена дамба на реке Моравка.

В Польше введено чрезвычайное положение из-за наводнения. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина предложила стране помощь с ликвидацией последствий наводнения.

Мы писали, что Чехию и Австрию накрыли масштабные наводнения.

Источник фото: АР

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