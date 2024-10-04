Налоговая служба получила данные о банковских счетах украинцев за рубежом для борьбы с уклонением от налогообложения – Минфин

В Минфине сообщили о начале обменов данными о банковских счетах украинцев за границей для целей налогообложения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 30 сентября Государственная налоговая служба начнет получать данные о состоянии счетов граждан Украины от налоговых органов других государств. Для этого не требуется отдельный запрос, а сообщать владельцу счета не нужно.

Первый обмен подобными данными 4 октября подтвердили в Минфине.

«Украина сделала важный шаг в направлении повышения прозрачности финансовых операций и борьбы с уклонением от уплаты налогов и успешно провела свой первый международный автоматический обмен информацией по стандарту Common Reporting Standard (CRS).

В рамках этого обмена Государственная налоговая служба Украины передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы юрисдикции – партнеров по обмену, а также получила от иностранных компетентных органов данные о счетах налоговых резидентов Украины.

Предметом обмена стала информация о финансовых счетах, ведущих финансовые учреждения (банки, страховые и инвестиционные компании и т.п.) и принадлежащих резидентам юрисдикций-партнеров, а именно: имя владельца, его адрес, налоговое резидентство, налоговый номер, дата и место рождения , данные о финансовом учреждении, данные о счете: остаток по состоянию на конец отчетного периода, общая сумма дивидендов, процентов или других доходов» - сообщило Министерство финансов.

Там сослались на Национальную стратегию доходов, в которой говорится, что участие в международной системе автоматического обмена информацией о финансовых счетах способствует созданию более прозрачной налоговой среды и повышению имиджа Украины как надежного и равноправного партнера в международных информационных налоговых отношениях.

Доступ Украины к информации об иностранных финансовых активах своих резидентов по стандарту CRS позволит:

усилить контроль за своевременностью и полнотой декларирования доходов, подлежащих налогообложению;

выявить незадекларированные доходы для борьбы с уклонением от уплаты налогов физическими лицами;

повысить эффективность применения правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний;

получить дополнительный источник налоговой информации при внедрении косвенных методов контроля над налогообложением физических лиц.

Этот шаг является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС и направлен на повышение прозрачности налоговой сферы. Благодаря обмену Украина сможет более эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов, что будет способствовать дополнительным налоговым поступлениям, а значит, экономической стабильности и развитию страны.

Следует отметить, что CRS предусматривает ежегодный автоматический обмен информацией об определенных видах финансовых счетов между государствами, которые присоединились к многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах. Налоговые органы ежегодно получают массив данных относительно иностранных счетов, принадлежащих их налоговым резидентам, или принадлежащих организациям, находящимся под контролем таких резидентов. В ответ юрисдикции предоставляют аналогичную информацию налоговым органам государств-партнеров о счетах их налоговых резидентов. Сбор информации о счетах, подлежащих обмену, осуществляют финансовые учреждения, которые представляют отчеты налоговым органам юрисдикций, где они осуществляют деятельность. Первый отчетный период охватывал период с 1 июля по 31 декабря 2023 года, а первый обмен данными успешно завершился 30 сентября 2024 года.

По состоянию на январь 2024 года около 110 юрисдикций являются участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией о финансовых счетах, включая все государства-члены Европейского Союза. Внедрение CRS в законодательство Украины и осуществление успешного первого международного автоматического обмена информацией о финансовых счетах прошло при содействии Программы Европейского Союза по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM).

Автор: Наталья Мамченко

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