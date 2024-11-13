Європейський суд відмовив Україні в реєстрації торгової марки з гаслом про російський корабель

«Русский военный корабль, иди на...» не став товарним знаком у ЄС.

Джерело фото: ukrposhta.ua

Державна прикордонна служба України не зможе зареєструвати у Європейському Союзі торгову марку з гаслом «Русский военный корабль, иди на…». Генеральний суд ЄС підтримав попереднє рішення про відмову в реєстрації, зазначивши, що це гасло не виконує функцію товарного знака, оскільки не асоціюється зі знаком комерційного походження, а сприймається лише як політичне повідомлення. Про це йдеться в рішенні Генерального суду ЄС.

Заявку на реєстрацію цього гасла як товарного знака було подано 16 березня 2022 року до Європейського агентства інтелектуальної власності (EUIPO). Однак 22 грудня 2022 року заявку було відхилено. Українська сторона подала апеляцію, аргументуючи, що гасло є бойовим кличем, пов'язаним з опором України проти агресії росії. Проте суд підтвердив, що гасло не має характеру розрізнення, необхідного для торгового знака.

Фраза стала відомою після того, як українські прикордонники на острові Зміїний відмовилися здатися російському військовому кораблю, відповівши саме цим гаслом. Відтоді вираз став символом стійкості та опору, отримавши широку підтримку і ставши мемом в Україні та за її межами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.