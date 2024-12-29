Польща допоможе Україні, якщо Словаччина припинить постачати електроенергію — Bloomberg

Польща готова збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб допомогти Україні.

Фото: freepik.com

Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо втілить у життя свою погрозу відключити резервне енергопостачання для України. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на польського посадовця.

За словами високопосадовця, Польща готова збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-який дисбаланс, який може виникнути в українській енергосистемі в разі такого кроку Словаччини.

Запевнення Варшави з'явилися на тлі ескалації суперечки щодо майбутнього транзиту газу через Україну.

Додамо, у Міненерго відреагували на заяви Фіцо про зупинку електропостачання в Україну.

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