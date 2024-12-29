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Польша поможет Украине, если Словакия перестанет поставлять электроэнергию — Bloomberg

19:09, 29 декабря 2024
Польша готова увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы помочь Украине.
Польша поможет Украине, если Словакия перестанет поставлять электроэнергию — Bloomberg
Фото: freepik.com
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Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо воплотит в жизнь свою угрозу отключить резервное энергоснабжение для Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на польского чиновника.

По словам высокопоставленного чиновника, Польша готова увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любой дисбаланс, который может возникнуть в украинской энергосистеме в случае такого шага Словакии.

Заверения Варшавы появились на фоне эскалации спора по поводу предстоящего транзита газа через Украину.

Добавим, в Минэнерго отреагировали на заявления Фицо об остановке электроснабжения в Украине.

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Польша Украина электроэнергия Словакия

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