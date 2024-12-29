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Каким будет график отключения света 30 декабря — ответ Укрэнерго

18:33, 29 декабря 2024
30 декабря будут действовать графики отключения электроэнергии.
Каким будет график отключения света 30 декабря — ответ Укрэнерго
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 В Укрэнерго сообщили, что 30 декабря меры по ограничению потребления электроэнергии будут применяться и для бытовых потребителей, и для бизнеса и предприятий.

Для бытовых потребителей будут действовать графики отключений в такой период – 08:00 – 17:00 – одна очередь отключений.

Для бизнеса и предприятий применение графиков ограничения мощности будет в период 08:00 – 19:00.

«Причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов вследствие массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», - говорится в сообщении компании.

В Укрэнерго добавили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

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