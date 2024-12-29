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Яким буде графік відключення світла 30 грудня — відповідь Укренерго

18:33, 29 грудня 2024
30 грудня діятимуть графіки відключення електроенергії.
Яким буде графік відключення світла 30 грудня — відповідь Укренерго
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В Укренерго повідомили, що 30 грудня заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватись і для побутових споживачів, і для бізнесу та підприємств.

Для побутових споживачів діятимуть графіки відключень в такий період - 08:00 – 17:00 - одна черга відключень.

Для бізнесу і підприємств застосування графіків обмеження потужності так само буде  в період 08:00 – 19:00.

«Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - йдеться у повідомленні компанії.

В «Укренерго» додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

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