Яким буде графік відключення світла 30 грудня — відповідь Укренерго

30 грудня діятимуть графіки відключення електроенергії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Укренерго повідомили, що 30 грудня заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватись і для побутових споживачів, і для бізнесу та підприємств.

Для побутових споживачів діятимуть графіки відключень в такий період - 08:00 – 17:00 - одна черга відключень.

Для бізнесу і підприємств застосування графіків обмеження потужності так само буде в період 08:00 – 19:00.

«Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - йдеться у повідомленні компанії.

В «Укренерго» додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.