Meta хоче заповнити Facebook персонажами, яких створить штучний інтелект

В Facebook можуть впровадити штучних користувачів.

Компанія Meta хоче інтегрувати у свою платформу Facebook користувачів, створених за допомогою штучного інтелекту. Цим кроком компанія прагне підвищити залученість до платформи, пише Financial Times.

ШІ-персонажі створюватимуться користувачами через студію штучного інтелекту Meta — з ними можна взаємодіяти з ними майже так само, як із реальною людиною на платформі.

«Ми очікуємо, що ці ШІ з часом фактично існуватимуть на наших платформах, приблизно так само, як облікові записи. Вони матимуть біографії та фотографії профілю, а також зможуть створювати та ділитися контентом на основі штучного інтелекту на платформі», — заявив віцепрезидент Meta з продуктів генеративного штучного інтелекту Коннор Хейз.

Хейз підкреслив, що протягом наступних двох років основною метою Meta є зробити свої програми більш інтерактивними та розважальними. Він також наголосив на соціальному потенціалі інтеграції ШІ.

Meta випустила AI Studio влітку, вона швидко стала осередком віртуальних хлопців та дівчат. У майбутньому доступ до AI Studio буде розширено для більшої кількості країн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.