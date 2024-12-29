У Німеччині судять викрадачів кельтського скарбу, що складався з 483 монет

Четверо чоловіків викрали скарб ціною мільйонів євро з музею Манхінга.

У Німеччині перед судом постануть викрадачі найбільшого кельтського скарбу. Скарб з Манхінга вагою 3,7 кг складався з 483 монет віком близько 2100 років, пише Bild.

Процес над чотирма викрадачами в окружному суді Інгольштадта розпочнеться за три тижні. Фігуранти - берлінський виноторгівець, сміттяр, телекомунікаційний технік та бухгалтер. Слідство дійшло висновку, що це вони викрали скарб ціною мільйонів євро з музею Манхінга. 22 листопада 2022 року грабіжники відключили сигналізацію та 14 вишок мобільного зв'язку, зламали вітрину і за вісім хвилин зникли разом із стародавніми монетами.

Виявити злочинців вдалося завдяки слідам ДНК та їх переміщенням на орендованих автомобілях. З'ясувалося, що вони також пограбували Державний музей Тріра, Музей дорогоцінного каміння Ідар-Оберштайна та Музей ювелірних виробів Пфорцхайма.

18 липня 2023 року їх заарештували під час передачі частини награбованого.

Слідчі намагалися знайти вкрадене золото, але повернути вдалося небагато, і то у поганому вигляді: частину монет переплавили у 18 шматочків золота вагою 500 грамів. Де інше обвинувачені повідомляти відмовляються.

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