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В Германии судят похитителей кельтского клада, который состоял из 483 монет

20:03, 29 декабря 2024
Четверо мужчин похитили клад ценой в миллионы евро из музея Манхинга.
В Германии судят похитителей кельтского клада, который состоял из 483 монет
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В Германии перед судом предстанут похитители самого большого кельтского клада. Клад из Манхинга весом в 3,7 кг состоял из 483 монет возрастом около 2100 лет, пишет Bild.

Процесс над четырьмя похитителями в окружном суде Ингольштадта начнется через три недели. Фигуранты — берлинский виноторговец, мусорщик, телекоммуникационный техник и бухгалтер. Следствие пришло к выводу, что это они похитили клад ценой в миллионы евро из музея Манхинга. 22 ноября 2022 года грабители отключили сигнализацию и 14 вышек мобильной связи, взломали витрину и через восемь минут скрылись вместе с древними монетами.

Обнаружить преступников удалось благодаря следам ДНК и их перемещениям на арендованных автомобилях. Выяснилось, что они также обчистили Государственный музей Трира, Музей драгоценных камней Идар-Оберштайна и Музей ювелирных изделий Пфорцхайма. 18 июля 2023 года их арестовали при передаче части награбленного.

Следователи пытались найти украденное золото, но вернуть удалось немногое, и то в плачевном виде: часть монет переплавили в 18 кусочков золота весом в 500 граммов. Где остальное, обвиняемые сообщать отказываются.

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Германия

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