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Meta хочет заполнить Facebook персонажами, которых создаст искусственный интеллект

20:21, 29 декабря 2024
В Facebook могут внедрить искусственных пользователей.
Meta хочет заполнить Facebook персонажами, которых создаст искусственный интеллект
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Компания Meta хочет интегрировать в свою платформу Facebook пользователей, созданных с помощью искусственного интеллекта. Этим шагом компания стремится повысить вовлеченность в платформу, пишет Financial Times.

ИИ-персонажи будут создаваться пользователями через студию искусственного интеллекта Meta – с ними можно взаимодействовать почти так же, как с реальным человеком на платформе.

«Мы ожидаем, что эти ИИ со временем будут фактически существовать на наших платформах, примерно так же, как учетные записи. У них будут биографии и фотографии профиля, а также смогут создавать и делиться контентом на основе искусственного интеллекта на платформе», — заявил вице-президент Meta по продуктам генеративного искусственного интеллекта Коннор Хейз.

Хейз подчеркнул, что в течение следующих двух лет основной целью Meta будет сделать свои программы более интерактивными и развлекательными. Он также отметил социальный потенциал интеграции ИИ.

Meta выпустила AI Studio летом, она быстро стала средоточием виртуальных парней и девочек. В будущем доступ к AI Studio будет расширен для большего числа стран.

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Facebook искусственный интеллект

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