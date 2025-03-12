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У США Верховний суд Арізони представив ШІ-спікерів — відео

12:24, 12 березня 2025
Деніел та Вікторія будуть спеціалізуватися на наданні доступних пояснень рішень та висновків у справах.
У США Верховний суд Арізони представив ШІ-спікерів — відео
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Верховний суд Арізони представив двох нових спікерів установи, що стало несподіванкою, пише FOX 10.

У своїй заяві суд назвав двох спікерів, Деніела та Вікторію, «репортерами новин, створеними за допомогою штучного інтелекту».

«Дует штучного інтелекту спеціалізується на наданні зрозумілих і доступних пояснень рішень та висновків у справах», – йдеться у частині заяви.

Зазначається, що спочатку суд розглядав можливість створення коротких відеороликів для супроводу судових рішень і пресрелізів, але вирішальним фактором стала своєчасність.

«Використовуючи створені за допомогою штучного інтелекту аватари, суд досяг аналогічних результатів за значно менший час», – йдеться у частині заяви.

Також там додали, що Деніел та Вікторія будуть почергово висвітлювати новини суду як на їхньому вебсайті, так і на платформах соціальних мереж. У майбутньому до них можуть приєднатися й інші репортери.

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США штучний інтелект

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