Авто Tesla тепер самостійно сходять з конвеєра і без допомоги людей їдуть на відвантаження — відео

Компанія Tesla запровадила ШІ-автопілот на виробництві.

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Компанія Tesla почала використовувати систему повного автопілота FSD Unsupervised для транспортування автомобілів на заводі Giga Texas. Про це повідомили на сторінці Tesla AI в соцмережі Х.

Машини самостійно переміщуються від кінця виробничої лінії до зони відвантаження, долаючи близько 2 км по території, де працюють люди, вантажівки та будівельна техніка.

Безпілотні автомобілі вже пройшли понад 80 тисяч кілометрів без участі людини. Зокрема, електромобілі Model Y та Cybertruck автономно пересуваються складними маршрутами, включаючи тунелі та ділянки з крутими підйомами до 17%.

Впровадження FSD Unsupervised на заводі відбувається на тлі підготовки Tesla до запуску сервісу роботаксі, який заплановано на цей рік.

У Tesla Full Self-Driving (FSD) Unsupervised активно застосовується штучний інтелект. Система використовує нейронні мережі та машинне навчання для обробки даних з камер, радарів і ультразвукових датчиків автомобіля. Це дозволяє Tesla FSD аналізувати навколишнє середовище, розпізнавати об’єкти, планувати маршрути та приймати рішення в режимі реального часу.

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