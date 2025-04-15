Практика судів
  1. У світі
  2. / Авто

Авто Tesla тепер самостійно сходять з конвеєра і без допомоги людей їдуть на відвантаження — відео

08:20, 15 квітня 2025
Компанія Tesla запровадила ШІ-автопілот на виробництві.
Авто Tesla тепер самостійно сходять з конвеєра і без допомоги людей їдуть на відвантаження — відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Tesla почала використовувати систему повного автопілота FSD Unsupervised для транспортування автомобілів на заводі Giga Texas. Про це повідомили на сторінці Tesla AI в соцмережі Х.

Машини самостійно переміщуються від кінця виробничої лінії до зони відвантаження, долаючи близько 2 км по території, де працюють люди, вантажівки та будівельна техніка.

Безпілотні автомобілі вже пройшли понад 80 тисяч кілометрів без участі людини. Зокрема, електромобілі Model Y та Cybertruck автономно пересуваються складними маршрутами, включаючи тунелі та ділянки з крутими підйомами до 17%.

Впровадження FSD Unsupervised на заводі відбувається на тлі підготовки Tesla до запуску сервісу роботаксі, який заплановано на цей рік.

У Tesla Full Self-Driving (FSD) Unsupervised активно застосовується штучний інтелект. Система використовує нейронні мережі та машинне навчання для обробки даних з камер, радарів і ультразвукових датчиків автомобіля. Це дозволяє Tesla FSD аналізувати навколишнє середовище, розпізнавати об’єкти, планувати маршрути та приймати рішення в режимі реального часу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Tesla

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Окрема ухвала Верховного Суду: орган місцевого самоврядування зобов'язаний забезпечувати затвердження нормативної грошової оцінки земель

Верховний Суд виніс окрему ухвалу про обов’язок органу місцевого самоврядування затвердити нормативну грошову оцінку землі відповідного населеного пункту.

Батальйони «Шквал» під шквалом судових вироків – як і за що судять військовослужбовців з числа колишніх засуджених

До колишніх засуджених виникають претензії за СЗЧ, непокору та рецидив злочинів, а самі військовослужбовці підрозділів «Шквал» розповідають про байдужість командування до їх проблем.

Верховний Суд залишив в силі вирок військовослужбовцю, який вчинив непокору, вказавши, за яких умов застосовуються статті 69 та 75 КК

Верховний Суд вказав, що суди, призначаючи за непокору 5 років позбавлення волі, вже врахували, що військовослужбовець утримує двох неповнолітніх дітей і одну малолітню дитину, якій станом на час ухвалення вироку виповнилося 2 місяці.

Верховна Рада розгляне законопроект про запровадження бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Буде запроваджена нова База даних про внутрішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку внутрішньо переміщених осіб та верифікації їх потреб і є складовою частиною Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Президент підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК

Крім знижки в 50% штрафу від ТЦК, прийнятий закон також передбачає, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють адміністративні провадження за порушення військового обліку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео