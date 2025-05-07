$3000 за «путівку» до Молдови — на Одещині викрили організаторів незаконного трансферу

Правоохоронці затримали зловмисників, коли вони отримали від клієнта обумовлену суму за свої «послуги».

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На Одещині поліцейські викрили двох організаторів незаконного трансферу до Молдови. Зловмисників було затримано, щойно вони привезли клієнта до кордону та отримали гроші.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, товариші 30-ти та 39-ти років пообіцяли одеситу довезти його поближче до Молдови та надати інформацію, як перетнути кордон в обхід охоронців. Свої послуги ділки оцінили в 3000 доларів.

Поліцейські задокументували, як організатори зустріли клієнта в Роздільнянському районі, до настання темряви протримали в будинку, а вночі повезли в бік кордону, показуючи на мапі в телефоні подальший самостійний маршрут.

Правоохоронці затримали зловмисників, коли вони отримали від клієнта обумовлену суму за свої «послуги». Слідчі вилучили гроші, незаконно здобуті ділками, їхні мобільні телефони та автомобіль, на якому вони пересувались.

Слідчі, зібравши достатню кількість доказів, повідомили фігурантам про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 гривень, яким один із них скористався.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконного трансферу.

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