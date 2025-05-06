Громадянство у Франції «потрібно буде заслужити» – нові правила торкнуться й українців

Франція ускладнює набуття громадянства: знання мови, історії та інтеграція будуть обов’язкові для громадянства.

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Із січня 2026 року у Франції набудуть чинності нові, жорсткіші вимоги до іноземців, які претендують на французьке громадянство. Зміни стосуватимуться й українських біженців, повідомляє SchengenVisaInfo.

Згідно з директивою міністра внутрішніх справ Франції Бруно Ретаїо, від кандидатів вимагатимуть вищого рівня володіння французькою мовою — зокрема, необхідно буде скласти усний та письмовий іспити на рівень B2. Також посиляться вимоги щодо соціальної інтеграції, знання історії Франції та дотримання законів країни.

«Щоб стати французом, це потрібно заслужити, і ми повинні бути дуже, дуже вимогливими», — заявив міністр на пресконференції.

Серед нових умов — відсутність судимостей: особам, яких засуджено до шести місяців позбавлення волі або більше, буде відмовлено у громадянстві. Також відмовлятимуть нелегальним мігрантам.

Крім того, заявники повинні будуть підтвердити професійну інтеграцію — наприклад, надати 24-місячний трудовий контракт або безстрокову угоду.

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