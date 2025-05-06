Гражданство во Франции «нужно будет заслужить» - новые правила коснутся и украинцев

Франция усложняет получение гражданства: знание языка, истории и интеграция будут обязательны для гражданства.

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С января 2026 года во Франции вступят в силу новые, более жесткие требования к иностранцам, претендующим на французское гражданство. Изменения будут касаться и украинских беженцев, сообщает SchengenVisaInfo.

Согласно директиве министра внутренних дел Франции Бруно Ретаио, от кандидатов будут требовать более высокого уровня владения французским языком - в частности, необходимо будет сдать устный и письменный экзамены на уровень B2. Также ужесточатся требования по социальной интеграции, знанию истории Франции и соблюдению законов страны.

«Чтобы стать французом, это нужно заслужить, и мы должны быть очень, очень требовательными», - заявил министр на пресс-конференции.

Среди новых условий - отсутствие судимостей: лицам, осужденным до шести месяцев лишения свободы или более, будет отказано в гражданстве. Также будут отказывать нелегальным мигрантам.

Кроме того, заявители должны будут подтвердить профессиональную интеграцию - например, предоставить 24-месячный трудовой контракт или бессрочный договор.

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