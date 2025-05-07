Трагедия в Киеве — женщина упала с Пешеходного моста и погибла

Спасатели достали из Днепра тело утонувшей.

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Во вторник, 6 мая, в Киеве с Пешеходного моста в реку Днепр упала женщина и погибла.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, на расстоянии 900 метров ниже по течению от Пешеходного моста, в 50 метрах от берега, спасатели обнаружили в воде тело женщины примерно 40 лет.

С помощью спасательного снаряжения ее подняли из воды и доставили на берег для проведения сердечно-легочной реанимации.

«К сожалению, спасти утонувшую не удалось. Тело женщины передано правоохранителям для установления всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

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