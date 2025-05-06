Паспортный сервис начал работу в болгарском городе Варна

Паспортный сервис в Варне начал работать в тестовом режиме.

Фото: facebook.com/passportcenterua

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Государственная миграционная служба в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Украины инициировали работу обособленного филиала ГП «Документ» в болгарском городе Варна. Об этом сообщил Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис».

С 7 мая мобильные программно-технические комплексы ГП «Документ» (специально оборудованные белые микроавтобусы с символикой «Паспортный сервис») начнут прием анкет-заявлений на оформление документов в тестовом режиме.

Услуги, которые граждане Украины могут получить в городе Варна:

оформление ID-карты или заграничного паспорта (в том числе взамен утраченного или украденного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с окончанием срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности).

Прием осуществляется по записи в электронную очередь на сайте, а также в порядке живой очереди, которую контролируют представители ГП «Документ».

Мобильные комплексы расположены по адресу: ж.к. Трошево Младост, бул. «Владислав Варненчик» 186, Мол Варна, 9009 Варна, Болгария

График работы: понедельник — суббота, с 9:00 до 18:00.

Проверить адрес, график работы, перечень услуг и записаться в электронную очередь можно на официальном сайте ГП «Документ».

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