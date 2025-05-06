Паспортний сервіс розпочав роботу у болгарському місті Варна

Державна міграційна служба у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України започаткували роботу відокремленої філії ДП «Документ» у болгарському місті Варна. Про це повідомив Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».
З 7 травня мобільні програмно-технічні комплекси ДП «Документ» (спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою «Паспортний сервіс») розпочнуть прийом анкет-заяв на оформлення документів у тестовому режимі.
Послуги, які громадяни України можуть отримати у місті Варна:
Прийом здійснюється шляхом запису в електронну чергу на сайті, а також у порядку живої черги, яка контролюється представниками ДП Документ.
Мобільні комплекси знаходяться за адресою: ж.к. Трошево Младост, бул. «Владислав Варненчик» 186, Мол Варна, 9009 Варна, Болгарія
Графік роботи: понеділок — субота, з 9:00 до 18:00.
Перевірити адресу, графік роботи, перелік послуг та здійснити запис до електронної черги можна на офіційному вебсайті ДП «Документ».
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