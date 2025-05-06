Чоловік, дві жінки та один псевдошлюб – на кордоні викрили чергову аферу

Прикордонники викрили чоловіка, який уклав фіктивний шлюб, щоб виїхати з України до справжньої дружини в Європі.

Фото: dpsu.gov.ua

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На пункті пропуску «Краківець» прикордонники зупинили спробу незаконного виїзду за кордон: 40-річний мешканець Черкащини намагався перетнути кордон, прикриваючись фіктивним шлюбом із сусідкою. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Чоловік зареєстрував шлюб із 45-річною сусідкою, яка має ІІ групу інвалідності, аби скористатися пільговим механізмом виїзду для осіб, що супроводжують людей з інвалідністю. Водночас з'ясувалося, що його справжня дружина мешкає в Німеччині, і саме до неї він насправді прямував.

Під час перевірки чоловік зізнався, що фіктивний шлюб був для нього лише способом виїхати до Європи.

За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України інформацію передано до Нацполіції.

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