У Києві 7 травня на перехресті вулиць Хрещатик і Прорізна вимкнуть світлофори — у чому причина

На світлофорному об'єкті оновлюватимуть світлофорний контролер.

Фото: КМДА

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У середу, 7 травня, в Києві на перехресті вулиць Хрещатик і Прорізна будуть вимкнені світлофори. Регулюватиме дорожній рух патрульна поліція Києва. Про це повідомили в КП Центр організації дорожнього руху.

На світлофорному об'єкті оновлюватимуть світлофорний контролер у межах облаштування регульованого наземного пішохідного переходу.

«Орієнтовно з 9:00 до 15:00 світлофори будуть вимкнені», - сказано у повідомленні.

У межах робіт на світлофорному об'єкті вже встановили 7 нових транспортних світлофорів, 4 пішохідних і 3 детектори транспорту. Для пішоходів встановили 4 сенсорні кнопки для виклику зеленого світла зі звуковим супроводом.

Нове обладнання підключать після заміни контролера.

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