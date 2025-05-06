В Киеве 7 мая на перекрестке улиц Крещатик и Прорезная отключат светофоры — в чем причина

На светофорном объекте будут обновлять светофорный контроллер.

Фото: КГГА

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В среду, 7 мая, в Киеве на перекрестке улиц Крещатик и Прорезная будут отключены светофоры. Регулировать дорожное движение будет патрульная полиция Киева. Об этом сообщили в КП «Центр организации дорожного движения».

На светофорном объекте будут обновлять светофорный контроллер в рамках обустройства регулируемого наземного пешеходного перехода.

«Ориентировочно с 9:00 до 15:00 светофоры будут отключены», — говорится в сообщении.

В рамках работ на светофорном объекте уже установили 7 новых транспортных светофоров, 4 пешеходных и 3 транспортных детектора. Для пешеходов установили 4 сенсорные кнопки для вызова зеленого сигнала со звуковым сопровождением.

Новое оборудование подключат после замены контроллера.

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