Зеленский поздравил Фридриха Мерца с избранием канцлером Германии

Президент также отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Германии.

Фото: ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового канцлера Германии Фридриха Мерца с избранием на должность и пожелал ему успехов в дальнейшем развитии государства. Об этом глава украинского государства сообщил в соцсети X.

В своем обращении Зеленский поблагодарил народ и правительство Германии за поддержку Украины.

«Украина глубоко благодарна за поддержку Германии и ее народа. Ваша помощь спасла тысячи и тысячи украинских жизней. Мы искренне надеемся, что Германия будет становиться еще сильнее и мы увидим еще больше немецкого лидерства в европейских и трансатлантических делах. Это особенно важно сейчас, когда на кону будущее Европы, которое будет зависеть от нашего единства», - отметил украинский президент.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Фридрих Мерц избран канцлером Германии со второй попытки. Он получил 352 голосов.

Напомним, Фридриха Мерца не избрали на пост канцлера Германии в первом туре.

Изначально за него проголосовало 310 депутатов Бундестага при необходимых 316. Такого в истории Федеративной Республики еще никогда не происходило.

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