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Зеленський привітав Фрідріха Мерца з обранням канцлером Німеччини

18:31, 6 травня 2025
Президент також зазначив, що Україна розраховує на підтримку Німеччини.
Зеленський привітав Фрідріха Мерца з обранням канцлером Німеччини
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський привітав нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з обранням на посаду та побажав йому успіхів у подальшому розвитку держави. Про це глава української держави повідомив у соцмережі X.

У своєму зверненні Зеленський подякував народу та уряду Німеччини за підтримку України.

«Україна глибоко вдячна за підтримку Німеччини та її народу. Ваша допомога врятувала тисячі й тисячі українських життів. Ми щиро сподіваємося, що Німеччина ставатиме ще сильнішою і ми побачимо ще більше німецького лідерства у європейських та трансатлантичних справах. Це особливо важливо зараз, коли на кону майбутнє Європи, яке залежатиме від нашої єдності», — зазначив український президент.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Фрідріх Мерц обраний канцлером Німеччини з другої спроби. Він отримав 352 голосів.

Нагадаємо, Фрідріха Мерца не обрали на посаду канцлера Німеччини у першому турі.

Спочатку за нього проголосувало 310 депутатів Бундестагу при 316 необхідних. Такого ще ніколи не траплялося в історії федеративної республіки.

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Німеччина Володимир Зеленський

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