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У квітні в Києві майже 41 тисяча водіїв були оштрафовані за порушення правил паркування та ПДР

21:44, 6 травня 2025
У квітні майже 1000 автівок евакуювали на штрафмайданчик.
У квітні в Києві майже 41 тисяча водіїв були оштрафовані за порушення правил паркування та ПДР
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Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, що майже 10 мільйонів гривень кияни сплатили за паркування минулого місяця.

Зазначається, що 13,5 мільйонів гривень надійшло до бюджету за оплату штрафів, а майже 41 тисяча водіїв були оштрафовані за порушення правил паркування та ПДР.

Загалом за попередній місяць майже 1000 автівок було тимчасово затримано на штрафмайданчику.

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Київ

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