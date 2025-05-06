Менше годин — ті ж гроші – в Іспанії готують революцію в трудовому законодавстві

Іспанія планує скоротити робочий тиждень до 37,5 години без зменшення зарплати.

Фото: Pro100media

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Іспанський уряд у вівторок, 6 травня, схвалив законопроєкт про зменшення тривалості максимального робочого тижня з 40 до 37,5 години. Про це повідомляє державна телерадіокомпанія RTVE.

Як зазначила віцепрем'єрка та міністерка праці Йоланда Діас, зміни не вплинуть на рівень оплати праці. Якщо закон ухвалить парламент, нові норми охоплять близько 12,5 мільйона працівників різних галузей, зокрема торгівлі, промисловості, готельно-ресторанного бізнесу та будівництва.

Законопроєкт також передбачає цифрову систему обліку робочого часу, яка буде доступною як для самих працівників, так і для їхніх представників та трудової інспекції. За порушення цієї вимоги передбачені санкції, які тепер стосуватимуться кожного працівника окремо, а не підприємства загалом.

Крім цього, працівникам надається право не відповідати на дзвінки чи повідомлення, пов’язані з роботою, у неробочий час. Очікується, що закон може набути чинності до кінця 2025 року, відповідно до домовленостей між партіями коаліції.

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