Практика судів
  1. У світі

Менше годин — ті ж гроші – в Іспанії готують революцію в трудовому законодавстві

21:52, 6 травня 2025
Іспанія планує скоротити робочий тиждень до 37,5 години без зменшення зарплати.
Менше годин — ті ж гроші – в Іспанії готують революцію в трудовому законодавстві
Фото: Pro100media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Іспанський уряд у вівторок, 6 травня, схвалив законопроєкт про зменшення тривалості максимального робочого тижня з 40 до 37,5 години. Про це повідомляє державна телерадіокомпанія RTVE.

Як зазначила віцепрем'єрка та міністерка праці Йоланда Діас, зміни не вплинуть на рівень оплати праці. Якщо закон ухвалить парламент, нові норми охоплять близько 12,5 мільйона працівників різних галузей, зокрема торгівлі, промисловості, готельно-ресторанного бізнесу та будівництва.

Законопроєкт також передбачає цифрову систему обліку робочого часу, яка буде доступною як для самих працівників, так і для їхніх представників та трудової інспекції. За порушення цієї вимоги передбачені санкції, які тепер стосуватимуться кожного працівника окремо, а не підприємства загалом.

Крім цього, працівникам надається право не відповідати на дзвінки чи повідомлення, пов’язані з роботою, у неробочий час. Очікується, що закон може набути чинності до кінця 2025 року, відповідно до домовленостей між партіями коаліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

законопроект Іспанія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді зареєстрували законопроект про діяльність приватних компаній у військовій сфері, які зможуть здійснювати імпорт та експорт зброї

Законопроект депутатів «Слуги народу» передбачає, що імпорт та експорт вогнепальної зброї та боєприпасів до неї може здійснюватися суб’єктами здійснення міжнародної діяльності у військовій сфері.

ВККС оголосила поіменні списки допущених до складення іспиту кандидатів у місцеві суди

Стали відомі прізвища кандидатів у судді місцевих судів, яких 6 травня допустили до складення іспитів.

Факт вручення паперової повістки буде відображатися у Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг»

Кабмін передбачив, що факт вручення повістки на бланку буде відображатися в електронному реєстрі.

Фрідріх Мерц обраний канцлером Німеччини з другої спроби

Бундестаг обрав Фрідріха Мерца канцлером Німеччини

Парламентський комітет підтримав ратифікацію угоди про надра зі США

Комітет із закордонних справ прийняв рішення рекомендувати до ратифікації угоду зі США про корисні копалини.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду