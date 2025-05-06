Меньше часов – те же деньги – в Испании готовят революцию в трудовом законодательстве

Испания планирует сократить рабочую неделю до 37,5 часов без уменьшения зарплаты.

Фото: Pro100media

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Испанское правительство во вторник, 6 мая, одобрило законопроект об уменьшении продолжительности максимальной рабочей недели с 40 до 37,5 часов. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания RTVE.

Как отметила вице-премьер и министр труда Йоланда Диас, изменения не повлияют на уровень оплаты труда. Если закон примет парламент, новые нормы охватят около 12,5 миллиона работников различных отраслей, в частности торговли, промышленности, гостинично-ресторанного бизнеса и строительства.

Законопроект также предусматривает цифровую систему учета рабочего времени, которая будет доступна как для самих работников, так и для их представителей и трудовой инспекции. За нарушение этого требования предусмотрены санкции, которые теперь будут касаться каждого работника отдельно, а не предприятия в целом.

Кроме этого, работникам предоставляется право не отвечать на звонки или сообщения, связанные с работой, в нерабочее время. Ожидается, что закон может вступить в силу до конца 2025 года, в соответствии с договоренностями между партиями коалиции.

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