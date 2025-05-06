В апреле в Киеве почти 41 тысяча водителей были оштрафованы за нарушение правил парковки и ПДД

В апреле почти 1000 автомобилей эвакуировали на штрафплощадку.

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Департамент территориального контроля города Киева сообщил, что почти 10 миллионов гривен киевляне заплатили за парковку в прошлом месяце.

Отмечается, что 13,5 миллиона гривен поступило в бюджет за оплату штрафов, а почти 41 тысяча водителей были оштрафованы за нарушение правил парковки и правил дорожного движения.

В целом за предыдущий месяц почти 1000 автомобилей были временно задержаны и помещены на штрафплощадку.

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