Мужчина, две женщины и один псевдобрак – на границе разоблачили очередную аферу

Пограничники разоблачили мужчину, который заключил фиктивный брак, чтобы уехать из Украины к настоящей жене в Европе.

Фото: dpsu.gov.ua

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На пункте пропуска «Краковец» пограничники пресекли попытку незаконного выезда за границу: 40-летний житель Черкасской области пытался пересечь границу, прикрываясь фиктивным браком с соседкой. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Мужчина зарегистрировал брак с 45-летней соседкой, которая имеет II группу инвалидности, чтобы воспользоваться льготным механизмом выезда для лиц, сопровождающих людей с инвалидностью. В то же время выяснилось, что его настоящая жена живет в Германии, и именно к ней он на самом деле направлялся.

Во время проверки мужчина признался, что фиктивный брак был для него лишь способом выехать в Европу.

По факту выявления признаков уголовного правонарушения по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины информация передана в Нацполицию.

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