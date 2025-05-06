Практика судов
  1. В Украине

Мужчина, две женщины и один псевдобрак – на границе разоблачили очередную аферу

18:43, 6 мая 2025
Пограничники разоблачили мужчину, который заключил фиктивный брак, чтобы уехать из Украины к настоящей жене в Европе.
Мужчина, две женщины и один псевдобрак – на границе разоблачили очередную аферу
Фото: dpsu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На пункте пропуска «Краковец» пограничники пресекли попытку незаконного выезда за границу: 40-летний житель Черкасской области пытался пересечь границу, прикрываясь фиктивным браком с соседкой. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Мужчина зарегистрировал брак с 45-летней соседкой, которая имеет II группу инвалидности, чтобы воспользоваться льготным механизмом выезда для лиц, сопровождающих людей с инвалидностью. В то же время выяснилось, что его настоящая жена живет в Германии, и именно к ней он на самом деле направлялся.

Во время проверки мужчина признался, что фиктивный брак был для него лишь способом выехать в Европу.

По факту выявления признаков уголовного правонарушения по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины информация передана в Нацполицию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

брак пограничники граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде зарегистрировали законопроект о деятельности частных компаний в военной сфере, которые смогут осуществлять импорт и экспорт оружия

Законопроект депутатов «Слуги народа» предусматривает, что импорт и экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему могут осуществляться субъектами, осуществляющими международную деятельность в военной сфере.

ВККС объявила поименные списки допущенных к сдаче экзамена кандидатов в местные суды

Стали известны фамилии кандидатов в судьи местных судов, которых 6 мая допустили к сдаче экзаменов.

Факт вручения бумажной повестки будет отображаться в Реестре военнообязанных «Оберег»

Кабмин предусмотрел, что факт вручения повестки на бланке будет отображаться в электронном реестре.

Фридрих Мерц избран канцлером Германии со второй попытки

Бундестаг избрал Фридриха Мерца канцлером Германии.

Парламентский комитет поддержал ратификацию соглашения о недрах с США

Комитет по иностранным делам принял решение рекомендовать к ратификации соглашение с США о полезных ископаемых.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду