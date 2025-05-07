Трагедія у Києві — жінка впала з Пішохідного мосту та загинула

Рятувальники дістали на поверхню тіло потопельниці з Дніпра.

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У вівторок, 6 травня, в Києві з Пішохідного мосту у річку Дніпро впала жінка та загинула.

Як повідомило головне управління ДСНС України у м. Києві, на відстані 900 метрів нижче за течією від Пішохідного мосту, за 50 метрів від берега у воді рятувальники виявили тіло жінки, віком близько 40 років.

За допомогою рятувального спорядження її було піднято з води та доставлено до берега для проведення серцево-легеневої реанімації.

«На жаль, потонулу реанімувати не вдалося. Тіло жінки передано правоохоронцям для встановлення усіх обставин події», - сказано у повідомленні.

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