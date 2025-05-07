$3000 за «путевку» в Молдову — в Одесской области разоблачили организаторов незаконного трансфера

Правоохранители задержали злоумышленников, когда они получили от клиента оговоренную сумму за свои «услуги».

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В Одесской области полицейские разоблачили двух организаторов незаконного трансфера в Молдову. Злоумышленники были задержаны сразу после того, как привезли клиента к границе и получили деньги.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, мужчины 30 и 39 лет пообещали одесситу доставить его поближе к Молдове и предоставить информацию о том, как пересечь границу в обход охраны. Свою «услугу» дельцы оценили в 3000 долларов.

Полицейские задокументировали, как организаторы встретили клиента в Раздельнянском районе, до наступления темноты держали его в доме, а ночью повезли в сторону границы, показывая на карте в телефоне дальнейший самостоятельный маршрут.

Правоохранители задержали злоумышленников в момент получения оговоренной суммы от клиента за «услуги». Следователи изъяли деньги, незаконно полученные дельцами, их мобильные телефоны и автомобиль, на котором они передвигались.

Собрав достаточное количество доказательств, следователи сообщили фигурантам о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен, чем один из них воспользовался.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконному трансферу.

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