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На Хмельниччині лісничий намагався привласнити деревину на майже 400 тисяч гривень

23:30, 6 травня 2025
Чоловік намагався незаконно заволодіти дубом високої якості загальною вартістю майже 400 тисяч гривень.
На Хмельниччині лісничий намагався привласнити деревину на майже 400 тисяч гривень
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На Хмельниччині до суду скеровано обвинувальний акт щодо лісничого, який намагався привласнити деревину особливо цінних порід у великих розмірах. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, у березні 2024 року чоловік намагався незаконно заволодіти дубом високої якості загальною вартістю майже 400 тисяч гривень. Для перевезення деревини він підготував підроблені документи, які надав правоохоронцям як нібито легальне підтвердження права на користування лісовими ресурсами.

Правоохоронці зупинили незаконну діяльність, і лісничого тимчасово усунули з посади. Йому інкримінують замах на привласнення майна з використанням службового становища в умовах воєнного стану, а також підроблення офіційних документів (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За скоєне лісничому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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