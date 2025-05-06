Volkswagen відкликає ID.Buzz через відсутній ремінь безпеки

Третій ряд сидінь не забезпечений необхідною кількістю ременів безпеки — лише два замість трьох.

Джерело фото: VOLKSWAGEN

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Volkswagen відкликає електричний фургон ID.Buzz через конструктивну помилку: третій ряд сидінь має лише два ремені безпеки замість трьох. Про це пише yahoo!news.

Для тих, хто не знайомий із Volkswagen ID.Buzz – це електричний мінівен, стилізований під ретро-дизайн минулого. Водночас він поєднує футуристичні елементи, створюючи настільки самобутнє поєднання, що його майже неможливо сплутати з будь-яким іншим автомобілем.

Але після того, як він нарешті став доступний у Сполучених Штатах, його вже відкликають.

Згідно з Національним управлінням безпеки дорожнього руху (NHTSA), електричний фургон Volkswagen ID.Buzz відкликається, оскільки «якби на лавці третього ряду сиділи троє пасажирів, ременів безпеки для всіх трьох пасажирів було б недостатньо». Іншими словами, його заднє сидіння настільки широке, що для нього потрібно три ремені безпеки замість двох.

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