Volkswagen отзывает ID.Buzz из-за отсутствующего ремня безопасности

Третий ряд сидений не обеспечен необходимым количеством ремней безопасности – всего два вместо трех.

Источник фото: VOLKSWAGEN

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Volkswagen отзывает электрический фургон ID.Buzz из-за конструктивной ошибки: в третьем ряду сидений установлены только два ремня безопасности вместо трех. Об этом пишет yahoo!news.

Для тех, кто не знаком с Volkswagen ID.Buzz — это электрический минивэн, стилизованный под ретро-дизайн прошлого. При этом он сочетает в себе футуристические элементы, создавая настолько самобытный облик, что его трудно спутать с другим автомобилем.

Однако, как только он стал доступен в Соединенных Штатах, его уже начали отзывать.

Согласно данным Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), фургон ID.Buzz отзывается, потому что «если на скамейке третьего ряда сидят трое пассажиров, ремней безопасности для всех не хватает». Иными словами, заднее сиденье настолько широкое, что для него требуется три ремня безопасности, а не два.

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