Украинцам объяснили, можно ли временно нанять работников на место отсутствующих в период военного положения

Управление инспекционной деятельности в Винницкой области объясняет, можно временно нанять работников на место отсутствующих в период военного положения.
С целью оперативного привлечения к выполнению работы новых работников, а также устранения кадрового дефицита и нехватки рабочей силы, в том числе в результате фактического отсутствия работников, эвакуировавшихся в другую местность, находятся в отпуске, простой, временно утративших трудоспособность или местонахождение которых временно неизвестны, работодатель военного положения или период замещения временно отсутствующего работника.
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