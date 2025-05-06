YouTube тестирует новый бюджетный тариф Premium для двух пользователей

YouTube представил новый план Premium Duo.

Фото: Webpromo

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YouTube начал тестирование нового тарифного плана Premium Duo, который позволяет пользоваться подпиской вдвоем. Об этом сообщает Android Authority.

Новый формат предусматривает доступ к YouTube Premium или YouTube Music Premium для двух человек, которые имеют учетные записи Google, старше 13 лет и входят в одну семейную группу. Пилотная версия уже доступна в Индии, Франции, Гонконге и на Тайване. Стоимость тарифа варьируется в зависимости от страны.

План Duo дополняет уже существующие индивидуальный и семейный тарифы и может стать удобной опцией для пар или близких друзей.

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