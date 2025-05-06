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YouTube тестує новий бюджетний тариф Premium для двох користувачів

18:57, 6 травня 2025
YouTube представив новий план Premium Duo.
YouTube тестує новий бюджетний тариф Premium для двох користувачів
Фото: Webpromo
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YouTube розпочав тестування нового тарифного плану Premium Duo, який дозволяє користуватись підпискою удвох. Про це повідомляє Android Authority.

Новий формат передбачає доступ до YouTube Premium або YouTube Music Premium для двох осіб, які мають обліковки Google, старші за 13 років і входять до однієї сімейної групи. Пілотна версія вже доступна в Індії, Франції, Гонконгу та на Тайвані. Вартість тарифу варіюється залежно від країни.

План Duo доповнює вже існуючі індивідуальний та сімейний тарифи й може стати зручною опцією для пар або близьких друзів.

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